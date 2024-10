Pta Trani, la commissione referente punta su un riconoscimento giuridico della struttura

La Commissione referente per il PTA (composta da Amedeo Bottaro Sindaco e i consiglieri Antonio Angiolillo, Michele Centrone Irene Cornacchia e Pasquale De Toma) dopo aver redatto ufficialmente i quattro verbali conseguenti a i vari incontri tenuti in ospedale ha rendicontato ufficialmente in consiglio comunale durante la seduta del trenta settembre 2024.I primi tre verbali hanno riguardato gli incontri tenutisi nella sala riunioni del PTA ed i sopralluoghi effettuati nelle varie unità sanitarie alla presenza della Dr.ssa Di Matteo, Direttore Generale della Ausl Bat, della dr.ssa Sabina di Donato, Health Manager del PTA e del dr. Francesco Galante, Direttore del Distretto Trani-Bisceglie per avviare una fase conoscitiva delle varie realtà presenti nel PTA e per poter procedere alla verifica dell'attuazione sia del protocollo d'intesa del 2016 che della delibera del direttore generale 871 del 2023 nonché dei contenuti della programmazione del PNR.Nel quarto verbale La commissione ha riferito che si è riunita urgentemente in data 29 agosto per verificare un'ipotesi pervenuta brevi vie circa lo spostamento del servizio di Ambulatorio e Day Service di Medicina Interna con sede nel PTA di Trani presso l'ospedale di Bisceglie presso il quale il medico responsabile stava svolgendo durante il mese di agosto tre giorni di servizio Mentre gli altri due a Trani; dopo una interlocuzione importante con il Direttore Generale alla quale si evidenziava che ciò avrebbe creato un ulteriore penalizzazione del PTA di Trani, la stessa assicurava la commissione che tale spostamento non ci sarebbe stato e che il servizio di cui sopra sarebbe ritornato totalmente a Trani dal lunedì successivo 2 settembre.Alla luce di tale evento la commissione prendendo ancor più coscienza della necessità che il PTA Trani abbia una istituzionalizzazione ben definita, necessaria ad evitare eventuali altri spostamenti di servizio presso altri ospedali, ha protocollato, in data 29 agosto, una richiesta urgente di incontro con l'Assessore Regionale alla sanità, delega attualmente nelle mani del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per approfondire tale argomento.La commissione riferisce che ad oggi non ha avuto alcun riscontro a tale richiesta di incontro urgente. La commissione si è riservata inoltre di procedere con una richiesta ufficiale alla Direzione Generale di dati inerenti la pianta organica del personale, l'inventario di tutta la strumentazione presente nel PTA di Trani e di tutti i report delle attività svolte.La commissione ha sottolineato che il lavoro svolto fino ad oggi è stato di pura ricognizione e continuerà nel futuro ad operare sia a che il Protocollo d'Intesa del 2016 venga applicato in tutte le sue parti e sia a che il PTA di Trani abbia un suo Riconoscimento Giuridico perché obiettivo della commissione è, e continuerà ad essere, "la tutela del Diritto alla Salute del Cittadino ".