Consegna del progetto definitivo per il nuovo ospedale della Bat: previsti 400 posti letto

ll progetto definitivo per il nuovo ospedale di Andria è stato consegnato a CAB Asset venerdì 28 febbraio così come previsto dal cronoprogramma. Subito dopo la valutazione tecnica da parte di CAB Assset, il progetto definitivo dovrà essere validato dal Rup, l'ingegnere Carlo Ieva. Da quel momento si potrà procedere per la definizione del progetto esecutivo."È stato rispetto il cronoprogramma annunciato - dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della ASL Bt - e ne siamo naturalmente soddisfatti. Dopo la valutazione da parte di Asset procederemo con il progetto esecutivo. Seguiamo con la necessaria e dovuta attenzione tutti i passaggi amministrativi e tecnici necessari per arrivare al progetto esecutivo che ci permetterà di avviare la gara per la realizzazione dell'opera"."Colgo con positività il deposito del progetto definitivo del nuovo ospedale della Bat, in territorio di Andria, di 400 posti letto e di secondo livello, nel rispetto del cronoprogramma che la Asl Bat aveva reso noto. Era uno snodo molto delicato questo, perché da questa fase dipendono a catena una serie di altre azioni, su cui stiamo già lavorando da più parti contestualmente, per provare a contrarre i tempi ancora lunghi prima che si cominci a costruire la nuova struttura In questa ottica, per esempio, il comune di Andria ha lavorato per ottenere di essere stazione appaltante di tutta la nuova viabilità (circa 6 milioni di euro), protocollando il relativo piano di progettazione e realizzazione. Così come siamo prontissimi al passaggio di competenza del consiglio comunale, per i profili urbanistici. Seguiamo contestualmente, Comune, Regione, Asl BT, Asset, progettisti, ogni tassello per non correre rischi di ulteriore dispendio di tempo da una competenza ad un'altra".