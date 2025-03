Commissione PTA Trani in audizione dall'Assessore regionale Piemontese

Si è svolto ieri pomeriggio 4 marzo in Regione Puglia l'incontro della commissione referente per il PTA di Trani con l'assessore regionale alla sanità Raffaele piemontese. Erano presenti all'incontro anche il dottor Vito Montanaro (Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia) e l'assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento.Durante l'incontro è stata avanzata la richiesta di dare una "identità giuridica" al nostro Pta, criterio indispensabile che è alla base del giá firmato protocollo (2016) tra il Comune di Trani e la Regione Puglia.Sia l'assessore Piemontese che il direttore Montanaro si sono dichiarati disponibili a concretizzare in tempi brevi tale richiesta, condividendone la necessità, affinché lo stesso PTA possa diventare sempre più funzionale e rispondente all'inviolabile diritto alla salute pubblica.La COMMISIONE REFERENTE per PTAAmedeo Bottaro SindacoAntonio Angiolillo, Consigliere ComunaleMichele Centrone, Consigliere ComunaleIrene Cornacchia, Consigliere ComunalePasquale De Toma, Consigliere Comunale