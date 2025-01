Pta Trani, Etica e Politica chiede alla Regione una verifica delle cose fatte finora

La Commissione istituita per verificare l'applicazione dell'accordo sul PTA ha scritto: "Continua il lavoro incessante della commissione referente per il PTA di Trani.Si sta procedendo con una serie di sopralluoghi atti a verificare la funzionalità delle varie strutture presenti soprattutto per quanto riguarda la pianta organica e la strumentazione ivi presente. La Commissione procede animata da un grande spirito costruttivo e collaborativo poiché il fine ultimo è quello di poter garantire il miglior servizio all'utenza finale. Alle tante ed importanti professionalità incontrate, che garantiscono un ottimo livello di assistenza al paziente, hanno fatto da contrasto altrettante importanti criticità che sono sicuramente riconducibili al mancato riconoscimento giuridico dello stesso PTA. Tale problema necessita di un incontro con l'Assessore alla Sanità della Regione Puglia. La relativa richiesta è stata inoltrata tramite pec il 29 agosto scorso, ma ad oggi non è seguito ancora alcun riscontro.Molto bene! Però vogliamo aggiungere… Comprendiamo l'impegno profuso dall'Assessore Regionale che risponde a tutto il territorio pugliese, comprendiamo l'attenzione che pone nei confronti della Provincia BT e in particolare di qualche città, ma non può e non deve dimenticare la sua città.In particolare consapevoli che a fine anno scade il mandato del Presidente Regionale, e dopo pochi mesi scade anche quello del Sindaco. Sono i due firmatari dell'accordo incompiuto, sul PTA a Trani LE CHIEDIAMO Illustrissima Assessore dott.ssa Debora Ciliento può rendersi disponibile a promuovere un'incontro fra i due firmatari affinché si realizzi una verifica delle cose fatte e di quanto la regione puglia ha intenzione di investire e di fare su quanto sottoscritto? PRIMA DI LASCIARE I RISPETTIVI INCARICHI POTETE LASCIARCI QUALCHE CERTEZZA?Deve tenere conto che lo stesso accordo prevede la costruzione del nuovo ospedale tra Bisceglie e Trani. Avete deciso (con il suo assenso) di spostarlo fra Bisceglie e Molfetta.Ci deve consentire qualche profonda preoccupazione, non vorremmo un futuro ancora più amaro, infatti, senza le dovute formalizzazioni e impegni finanziari come sono stati presi per altri, abbiamo l'impressione che gradualmente ci si prepari ad avere un'altra delusione. La invitiamo a produrre atti concreti e non le solite dichiarazioni politiche che il vento porta via.