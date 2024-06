Pta di Trani, dal 1° luglio interdetta area parcheggio servizio trasfusionale

Powered by

Al fine di consentire i lavori di rifacimento ed adeguamento dell'area a parcheggio del Servizio Trasfusionale e del Servizio di Dialisi del PTA di Trani, si comunica che la suddetta area verrà interdetta a partire da lunedì 1° luglio 2024 e per l'intera durata dei lavori previsti in 30 giorni.Pertanto le attività saranno assicurate tutti i giorni, con gli stessi orari, dall'autoemoteca della Asl Bt posizionata in prossimità della postazione fissa 118.