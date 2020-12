Puglia zona gialla, Bottaro: «Una scelta che noi sindaci della Bat non condividiamo»

Social Video 2 minuti Puglia zona gialla, parla Bottaro

«Da domani anche domani anche Trani come tutta la Puglia diventa di colore giallo. Significa che alcune restrizioni verranno allentate: una su tutte quella che riguarda bar e ristoranti che potranno restare aperte fino alle 18». Sono le parole del sindaco Bottaro.«Una misura che noi sindaci della sesta provincia non condividevamo in quanto i dati della Bat sono preoccupanti. Avevamo chiesto all'assessore regionale il mantenimento delle restrizioni di colore arancione ma così non è stato in quanto esistono dei dati oggettivi su base regionale in virtù dei quali la Puglia diventa gialla».Il sindaco si è infine complimentato con i cittadini tranesi per il senso di responsabilità finora adottato.Se Trani è tra le città con il minor numero di contagi lo si deve allo «stile di vita che finalmente è cambiato. Sarà importante continuare a portare sempre la mascherina e mantenere le distanze interpersonali».