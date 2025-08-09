Formazione
Punti cardinali, il Comune di Trani si candida all'avviso pubblico regionale

Con il progetto C.A.R.D. Cultura Azioni Reti Direzioni

Trani - sabato 9 agosto 2025
Il Comune di Trani con l'Area Servizi socio-culturali, Sport, Turismo – Risorse Umane, ha candidato, entro la prima finestra disponibile, a valere sull'Avviso Pubblico "Punti cardinali for work punti di orientamento per la formazione e il lavoro" della Regione Puglia, il progetto C.A.R.D. Cultura Azioni Reti Direzioni. Lo rende noto il dirigente Alessandro Nicola Attolico.

La proposta tranese intende promuovere un orientamento di prossimità che, partendo dalla riscoperta del patrimonio culturale e dei saperi locali, attraverso una visione sistemica, aiuta i giovani, le donne e persone in cerca di nuova occupazione a riposizionare i propri talenti, scoprire nuove professioni e inserirsi attivamente in filiere emergenti del turismo e della cultura, così da valorizzare, orientare, formare, informare tutto il capitale umano coinvolto. Il valore complessivo del progetto è pari a € 93.480,00.
Il Comune di Trani si è candidato insieme ad un numeroso partenariato, costituito da Agenzie per il Lavoro accreditate – APL, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia, Enti del Terzo settore (ETS), Imprese private, individuato a seguito di evidenza pubblica, prevedendo la realizzazione di:
A. Orientation Labs: Laboratori di orientamento (didattici, esperienziali o narrativi, anche realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali);
B. Job Days: Giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder della rete;
C. Orientation Desk: Sportello di orientamento al cittadino utile a rispondere con efficacia alla trasformazione attuale del mercato del lavoro;
D. Puglia Donna Partecipa: Attività di animazione territoriale ed ascolto partecipato che prevedano il coinvolgimento attivo delle donne su tematiche inerenti l'empowerment femminile in un'ottica di equilibrio di genere;
E. Puglia attrattiva #mareAsinistra: Realizzazione di attività di comunicazione e promozione del fabbisogno territoriale e delle opportunità formative e occupazionali, da realizzarsi al di fuori del territorio di riferimento del Soggetto proponente.
  • Lavoro
