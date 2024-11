Questa sera la Notte di Bianca di Barletta con il TE.TA. Fest: il programma

Al via questa sera la seconda edizione dela Barletta. Nell'occasione della Notte Bianca la città della Disfida diventa teatro dell'importante appuntamento culturale,è però tanto di più, tra musica, prodotti del luogo e rievocazioni.La collaborazione con Road to Sanremo ha generato un contest che è punta di diamante di una serie di iniziative di pregio, da cui il patrocinio del Comune di Barletta. Più di 20 tra solisti e gruppi, non solo locali, si affronteranno dunque in una sfida all'ultima nota ma è solo l'avvio di una serie di iniziative che avranno luogo a partire dal centro storico fino alle strade più iconiche della città come da programma. Un'opportunità incredibile per Barletta che ospita un progetto simile, seguito di un elevato potenziale attrattivo spesso attribuito alla città natale di De Nittis e Pietro Mennea.L'appuntamento per tutti conè questa sera.Direttori artistici Antonio Loconte e Walter Cilli.