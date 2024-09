Questa sera solenne celebrazione del Vescovo per il centenario del primo Congresso Eucaristico a Trani

Appuntamento alle ore 19, in Basilica-Cattedrale. Ancora per alcuni giorni la mostra a Santa Maria della Scala

Per celebrare il Primo Centenario del Congresso Eucaristico pugliese, (1924-2024), la comunità è invitata ad aderire alla Solenne Concelebrazione Eucaristica cittadina. Presiederà S.E. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, nostro Arcivescovo. Al termine della stessa sarà impartita la solenne benedizione Eucaristica alla Città e ai fedeli presenti. In questi giorni c'è la possibilità di visitare nella chiesa di Santa Maria della Scala una interessante mostra che documenta i giorni del Congresso di 100 anni fa, reperti, fotografie, documenti oggetti sacri e che sta riscuotendo un notevole successo per la testimonianza storica, sociale, e della profonda fede cattolica che ha animato la città.