Reagenti terminati o in esaurimento: tutti alla ricerca del tampone

Esaurite le scorte di reagenti in diversi laboratori di analisi in città, a causa dell'enorme numero di tamponi (antigenici e molecolari) eseguiti in questi giorni: alla sede degli Oer nei pressi dello stadio comunale, dove venivano effettuati i test con "drive in" e si erano registrate lunghe code di auto così come accaduto in diverse città per la corsa al tampone, il servizio è sospeso fino al prossimo 4 gennaio 2022 per la nuova fornitura. Un numero di utenti esponenzialmente aumentato rispetto alle previsioni che ha causato la sospensione del servizio in parecchi laboratori, e che sta facendo registrare la ricerca di altre possibilità in tutto il territorio.