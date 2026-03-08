Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No

Di seguito il comunicato stampa

In data 13 Marzo 2026 alle ore 17,15 presso la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani, si terrà l'incontro pubblico di approfondimento e confronto fra le posizioni del Sì e del No in vista del referendum indetto nei giorni 22 e 23 Marzo 2026. Il confronto sarà introdotto dall'avvocato Cecilia di Lernia, moderato dal giornalista Tonino Lacalamita, Caporedattore di TraniViva, e vedrà la partecipazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani dott. Marco Gambardella, della prof.ssa Francesca Delvecchio docente universitaria di Diritto Processuale Penale e degli avvocati Michele Laforgia e Amleto Carobello. L'iniziativa, coordinata dall'avv. Diletta Volpe, è aperta alla cittadinanza e agli organi di informazione e si incentrerà sull'attuale assetto della magistratura e sui cambiamenti che propone la legge di revisione costituzionale. Concluderà il dibattito l'avvocato Valentina De Santis.

Il referendum costituzionale rappresenta uno dei momenti più importanti della vita democratica di un Paese, perché chiama i cittadini a esprimersi direttamente su modifiche che incidono sull'assetto delle istituzioni e sull'equilibrio dei poteri dello Stato. In questo contesto, diventa fondamentale promuovere occasioni di confronto pubblico che permettano di comprendere in modo chiaro i contenuti della riforma proposta, le sue possibili conseguenze e le diverse posizioni che animano il dibattito nazionale.L'incontro organizzato presso ladi Trani nasce proprio con questo obiettivo: offrire alla cittadinanza uno spazio di approfondimento serio e pluralista, nel quale le ragioni del Sì e del No possano essere illustrate e discusse con rigore giuridico e spirito democratico. Il dialogo tra magistrati, accademici e professionisti del diritto consentirà di analizzare i temi legati all'attuale assetto della magistratura e ai cambiamenti previsti dalla proposta di revisione costituzionale, favorendo una partecipazione consapevole al voto referendario.