Tribunale di Trani. <span>Foto Cecilia Di Lernia</span>
Politica

Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No

Il 13 marzo alla Biblioteca un incontro di confronto con magistrati, docenti universitari e avvocati in vista del voto del 22 e 23 marzo

Trani - domenica 8 marzo 2026
Il referendum costituzionale rappresenta uno dei momenti più importanti della vita democratica di un Paese, perché chiama i cittadini a esprimersi direttamente su modifiche che incidono sull'assetto delle istituzioni e sull'equilibrio dei poteri dello Stato. In questo contesto, diventa fondamentale promuovere occasioni di confronto pubblico che permettano di comprendere in modo chiaro i contenuti della riforma proposta, le sue possibili conseguenze e le diverse posizioni che animano il dibattito nazionale.

L'incontro organizzato presso la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani nasce proprio con questo obiettivo: offrire alla cittadinanza uno spazio di approfondimento serio e pluralista, nel quale le ragioni del Sì e del No possano essere illustrate e discusse con rigore giuridico e spirito democratico. Il dialogo tra magistrati, accademici e professionisti del diritto consentirà di analizzare i temi legati all'attuale assetto della magistratura e ai cambiamenti previsti dalla proposta di revisione costituzionale, favorendo una partecipazione consapevole al voto referendario.
  • Di seguito il comunicato stampa

In data 13 Marzo 2026 alle ore 17,15 presso la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani, si terrà l'incontro pubblico di approfondimento e confronto fra le posizioni del Sì e del No in vista del referendum indetto nei giorni 22 e 23 Marzo 2026. Il confronto sarà introdotto dall'avvocato Cecilia di Lernia, moderato dal giornalista Tonino Lacalamita, Caporedattore di TraniViva, e vedrà la partecipazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani dott. Marco Gambardella, della prof.ssa Francesca Delvecchio docente universitaria di Diritto Processuale Penale e degli avvocati Michele Laforgia e Amleto Carobello. L'iniziativa, coordinata dall'avv. Diletta Volpe, è aperta alla cittadinanza e agli organi di informazione e si incentrerà sull'attuale assetto della magistratura e sui cambiamenti che propone la legge di revisione costituzionale. Concluderà il dibattito l'avvocato Valentina De Santis.

Locandina
Locandina
  • Referendum
