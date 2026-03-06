Politica
Referendum giustizia, domani un incontro sulle "Ragioni del Sì" a Trani
Appuntamento organizzato da Forza Italia
Trani - venerdì 6 marzo 2026 15.29 Comunicato Stampa
In vista dell'appuntamento referendario del 22 e 23 marzo prossimi, Forza Italia annuncia un calendario di appuntamenti a sostegno delle ragioni del SÌ alla riforma della giustizia. Il partito azzurro punta sulla mobilitazione diretta e sul contatto con il territorio attraverso due modalità: il dialogo nelle piazze con le "passeggiate" cittadine e l'approfondimento tecnico con convegni tematici.
I rappresentanti locali e i militanti di Forza Italia animeranno le vie principali di Barletta e Trani nella giornata di sabato 7 marzo con due "passeggiate informative" per le vie del centro:
- a Barletta, con un incontro in piazza Caduti dalle ore 10
- a Trani, con raduno in via Cavour n.56 dalle ore 17
I rappresentanti locali e i militanti di Forza Italia animeranno le vie principali di Barletta e Trani nella giornata di sabato 7 marzo con due "passeggiate informative" per le vie del centro:
- a Barletta, con un incontro in piazza Caduti dalle ore 10
- a Trani, con raduno in via Cavour n.56 dalle ore 17