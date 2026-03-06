Referendum
Referendum giustizia, domani un incontro sulle "Ragioni del Sì" a Trani

Appuntamento organizzato da Forza Italia

Trani - venerdì 6 marzo 2026 15.29 Comunicato Stampa
In vista dell'appuntamento referendario del 22 e 23 marzo prossimi, Forza Italia annuncia un calendario di appuntamenti a sostegno delle ragioni del SÌ alla riforma della giustizia. Il partito azzurro punta sulla mobilitazione diretta e sul contatto con il territorio attraverso due modalità: il dialogo nelle piazze con le "passeggiate" cittadine e l'approfondimento tecnico con convegni tematici.

I rappresentanti locali e i militanti di Forza Italia animeranno le vie principali di Barletta e Trani nella giornata di sabato 7 marzo con due "passeggiate informative" per le vie del centro:
- a Barletta, con un incontro in piazza Caduti dalle ore 10
- a Trani, con raduno in via Cavour n.56 dalle ore 17
Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo Eventi e cultura Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo Il magistrato, sostenitore del no al referendum, invitato dall’associazione "Etica&Politica" e dal "Comitato cittadino per il NO"
Tessere elettorali: ritiro per nuovi iscritti e rilascio duplicati Attualità Tessere elettorali: ritiro per nuovi iscritti e rilascio duplicati Invito dell’Ufficio Elettorale ai neoelettori e a chi ha tessera esaurita, deteriorata, smarrita o rubata: gli orari
Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale Attualità Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale Apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo
Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede Enti locali Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede Gli elettori potranno usufruire di tariffe agevolate
Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico Eventi e cultura Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico Se ne parla il 12 febbraio a Palazzo Beltrani
Referendum costituzionale: "Riforma della Giustizia: sì o no?", un evento, promosso da Libera Trani Attualità Referendum costituzionale: "Riforma della Giustizia: sì o no?", un evento, promosso da Libera Trani Giudici e Avvocate ne hanno discusso tra garanzie costituzionali e necessità di rinnovamento
1 Ieri la costituzione del Comitato per il NO al referendum giustizia in Biblioteca comunale Attualità Ieri la costituzione del Comitato per il NO al referendum giustizia in Biblioteca comunale Con il dottor Vaira, la dottoressa Arbore e l’avvocato Pesce esposte le ragioni per cui votare no al prossimo referendum
Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi Enti locali Referendum marzo 2026: il Comune di Trani cerca disponibilità per i seggi Avviso per la formazione di un elenco aggiuntivo di elettori disponibili a svolgere le funzioni di scrutatore e presidente di seggio
