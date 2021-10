Refezione scolastica, il servizio riparte lunedì per 909 bambini di Trani

Questa mattina il sindaco all'inaugurazione della nuova sala mensa in via Stendardi

"Con la partenza del servizio di refezione scolastica l'attività scolastica finalmente può dirsi ripresa a pieno regime" commenta il sindaco Amedeo Bottaro che questa mattina ha partecipato all'inaugurazione della sala mensa realizzata all'interno del plesso di scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" , in via Stendardi. Con la dirigente scolastica, Angela Tannoia, il primo cittadino ha voluto presenziare a questo momento così atteso dalla comunità scolastica del III Circolo. Sale luminose, ampie, colorate e spaziose, a totale misura di bambini, per riprendere sane abitudini alimentari nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e con la consapevolezza del grande valore del pasto a scuola in termini di salubrità, educazione al consumo consapevole e soprattutto di aggregazione. Presenti anche don Dino Cimadomo (che ha impartito la benedizione ai locali adibiti a refezione), ed i genitori rappresentanti delle classi e sezioni a tempo pieno.

Una bella partenza, in vista di lunedì. "Nei giorni scorsi – spiega l'assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Zitoli – si è tenuta una riunione organizzativa in vista della partenza. Con i referenti mensa e dirigenti scolastici, Amiu SpA e l'azienda Pastore sono stati trattati tutti gli aspetti organizzativi interni e quelli in capo all'Ente locale. In merito al servizio di raccolta rifiuti (organico, plastica e indifferenziato), lo stesso sarà a cura di Amiu che provvederà ad effettuarlo nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 16.30, in linea con l'organizzazione interna delle scuole. Sono stati individuati i punti vendita convenzionati per le ricariche dei buoni pasto: ogni circolo didattico, in base alle specifiche esigenze e spazi interni, ha suddiviso gli studenti e le studentesse in uno o più turni con più locali adibiti ad ospitare il servizio mensa. Le singole istituzioni scolastiche trasmetteranno all'ufficio comunale Pubblica Istruzione gli elenchi definitivi degli studenti e delle studentesse che usufruiranno del servizio, ed entro martedì la modulistica per il perfezionamento dell'iscrizione al servizio (ISEE). Per i casi di comprovata indigenza, le istituzioni scolastiche sono invitate a formalizzarle all'ente locale al fine di adottare ufficiali e concordati interventi con gli uffici preposti e con il dirigente dell'area servizi sociali e pubblica istruzione".

Si comunica altresì che il servizio di ricarica dei buoni pasto è attivo presso le seguenti tabaccherie: D'Azzeo Francesco (via Andria 86-88), Di Cugno Francesco (viale de Gemmis 54), Quaranta Lorenzo (corso Italia 48).

Da lunedì 11 ottobre 2021, per 909 bambini, riprenderà il servizio di refezione scolastica nelle scuole d'infanzia e primarie della città. Il servizio, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, sarà avviato in proroga tecnica dalla ditta Pastore Srl fino al 31 dicembre 2021. A partire da gennaio 2022, il servizio proseguirà, previo riscontro dei requisiti (in corso), con la ditta Ladisa Srl, che si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto triennale del servizio.