Refezione scolastica, per confermare le agevolazioni va aggiornato l'Isee

Si informano le famiglie degli alunni delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi di scuola primaria a tempo pieno che per continuare ad usufruire delle agevolazioni tariffe mensa scolastica è necessario aggiornare entro e non oltre il 30 marzo 2024 il nuovo Isee 2024.Nel caso in cui l'Isee 2024 dovesse avere un valore tale da comportare modifiche nell'importo del pasto, le eventuali somme a debito/credito relative ai pasti usufruiti dall'1 gennaio 2024 verranno riconsiderate, fatto salvo il termine di scadenza fissato al 30 marzo 2024.Il modello Isee può essere consegnato presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Trani o inviato tramite email o PEC ai seguenti indirizzi:ufficio.pubblicaistruzione@comune.trani.bt.itprotocollo@cert.comune.trani.bt.it (posta certificata).Si ricorda altresì che per le morosità pari o superiori a 25 euro è prevista la sospensione automatica del pasto. Pertanto, a tutela dell'equità pubblica e dell'Ente ed al fine di scongiurare spiacevoli situazioni, si invitano le famiglie a verificare e nel caso regolarizzare, la propria posizione debitoria.