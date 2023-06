Refezione scolastica: da oggi al 31 agosto iscrizioni e rinnovi

Si informano le famiglie che da oggi e fino al 31 agosto 2023, sarà possibile accedere ai portali telematici per iscrivere o rinnovare l'adesione al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024.Per nuove iscrizioni bisogna accedere al portale dedicato sul sito del Comune di Trani inserire il codice fiscale dell'alunno e cliccare sulla voce "sono un nuovo iscritto". Comparirà una schermata in cui inserire un indirizzo mail per la generazione di un codice di sicurezza;inserendo il codice avrete accesso al modulo di iscrizione dove inserire tutti i dati e allegare l'Isee in corso di validità per la tariffazione agevolata, eventuali certificazioni mediche per le diete speciali e selezionare il metodo di pagamento;al termine delle operazioni riceverete una mail di riepilogo dei dati inseriti con le credenziali per poter effettuare l'accesso sull'applicazione "Comunicapp" e/o sul portale genitori al seguente linkPer i rinnovi:collegarsi al portale genitori; cliccare su "Anagrafica" e dal menu a tendina selezionare la voce "rinnova iscrizioni"; cliccare sul tasto verde;verificare l'indirizzo mail inserendo il codice che riceverete; dopo aver effettuato il rinnovo sarete indirizzati sulla pagina dei vostri dati che potrete aggiornare o confermare. Si ricorda di inserire l'Isee in corso di validità.Per accedere al portale sarà necessario essere in regola con i pagamenti precedenti.L'accesso al portale di gestione e/o all'applicazione "Comunicapp" 2023/2024 non sarà contestuale all'inserimento dei dati in quanto sottoposto alle verifiche necessarie.Relativamente, invece, all'esenzione totale dal pagamento del pasto prevista per gli alunni diversamente abili, sarà necessario recarsi da lunedì 26 giugno 2023 e fino a giovedì 31 agosto 2023 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 12 e il giovedì dalle 16:30 alle 18:30 con la documentazione medica attestante la disabilità dell'alunno ed il modulo (allegato) debitamente compilato oppure inviare una Pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it