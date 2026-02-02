Refezione scolastica, in vigore le nuove tariffe 2026: più agevolazioni per le famiglie

Per l'applicazione delle tariffe agevolate sarà necessario essere in regola con i pagamenti precedenti e presentare l'attestazione ISEE 2026 entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2026 prioritariamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it oppure consegnarlo presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 18:00.Decorsi i termini, in assenza di una nuova attestazione ISEE valida, verrà applicata automaticamente la fascia di contribuzione massima con decorrenza dall'1 marzo 2026.A tutti coloro che entro i termini stabiliti avranno comunicato l'attestazione aggiornata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa, sarà applicato il ricalcolo del costo del pasto con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2026.‼Per coloro che non avranno ottemperato all'aggiornamento entro il termine del 28 febbraio 2026 sarà applicato l'importo massimo del costo pasto pari ad € 4,80 fino alla presentazione dell'attestazione ISEE 2026.Si informano altresì le famiglie che usufruiscono del servizio di refezione scolastica che, oltre al MAV, da oggi è possibile effettuare i pagamenti del servizio anche tramite il Sistema pagoPA.Il nuovo prospetto con le tariffe aggiornate ed il modulo da compilare sono disponibili al seguente link: