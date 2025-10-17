Refezione scolastica
Servizio di refezione scolastica, si parte giovedì 23 ottobre

La domanda d'iscrizione online e obbligatoria per tutti

Trani - venerdì 17 ottobre 2025 13.46
Si comunica che il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia statali e scuole primarie e secondarie di I grado a tempo pieno e/o prolungato del Comune di Trani avrà inizio a far data da giovedì 23 ottobre 2025. Il servizio sarà svolto dalla Ditta EP Spa.

Già da diversi giorni è possibile accedere ai portali telematici per iscrivere o rinnovare l'adesione al servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2025/2026. La domanda di iscrizione è da intendersi obbligatoria per tutti in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi; inoltre sia per i nuovi utenti che per i rinnovi, le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dedicato, disponibile al link: https://www1.itcloudweb.com/traniportalegen oppure tramite l'applicazione ComunicApp disponibile dagli store del proprio dispositivo mobile (APPLE STORE per telefoni IOS, PLAY STORE per i telefoni
ANDROID);
Sarà necessario autenticarsi a mezzo SPID ed allegare obbligatoriamente i seguenti dati:
  • documento di riconoscimento del richiedente;
  • tessera sanitaria
  • attestazione ISEE da caricare in allegato sul sistema
  • eventuale documentazione sanitaria attestante disabilità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge n.104/92 per usufruire dell'esenzione dal pagamento
  • eventuale certificato medico attestante intolleranze alimentari, allergie.
In caso di richiesta di dieta etico/religiosa basterà selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente. L'accesso al portale di gestione e/o all'applicazione "Comunicapp" 2025/2026 non sarà contestuale all'inserimento dei dati in quanto sottoposto alle verifiche necessarie.

Per ulteriore supporto sono disponibili i seguenti contatti utili:
• comunicapptrani@epspa.it
• +39 3783092694.
