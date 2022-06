Renato Nitti: «Bat nella prima fascia per presenza criminale nell'economia del territorio»

Social Video 50 secondi Intervista al Procuratore Nitti

Epidemia da Covid-19, interventi di sostegno, cessione di crediti fiscali, Pnrr, criminalità organizzata. Sono molteplici gli ambiti all'interno dei quali l'Unità di informazione finanziaria ha individuato ed evidenziato elementi di rischio che possono comportare distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche e minacciare dell'integrità dell'economia legale.Di questo, e molto altro, si è parlato nel convegno dal titolo «Commercialisti, gli strumenti di protezione dai rischi di riciclaggio», che si è tenuto oggi a Trani nella sala conferenze del Polo museale diocesano in piazza Duomo. L'iniziativa è a cura dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Circoscrizione del tribunale di Trani e del Gruppo 24 Ore.Nel corso del convegno è intervenuto fra gli altri anche Renato Nitti (Procuratore capo della Repubblica di Trani) sul tema "Le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese del territorio": «Quando il livello di criminalità in un territorio è così alto gli adempimenti da parte dei professionisti devono aumentare. La legge prevede che i commercialisti debbano elevare la soglia dell'attenzione e adottare tutte le cautele per dar seguito alla disciplina antiriciclaggio. Oramai anche le analisi della Banca d'Italia ci dicono che il territorio della Bat è nella prima fascia per presenza e infiltrazione criminale nell'economia. Bisogna quindi prenderne atto e agire di conseguenza».