Ricoverato in ospedale consigliere comunale positivo al covid

È stato ricoverato al Vittorio Emanuele II a Bisceglie un consigliere comunale di Trani che nei giorni scorsi aveva contratto il coronavirus. Il ricovero si è reso necessario a seguito di un peggioramento dei sintomi: le sue condizioni di salute sono tuttavia in via di miglioramento. Il paziente era in isolamento domiciliare già da diverso tempo e quindi non è venuto in contatto recentemente con i suoi colleghi, di conseguenza non si è reso necessario alcun provvedimento da parte del sindaco nei confronti degli altri consiglieri.