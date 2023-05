Rider sbalzato dalla moto in uno scontro con un automobile: trasportato in ospedale

L'incidente è avvenuto ieri sera a Trani in via Malcangi

È stato trasportato in ospedale, dopo i primi soccorsi dagli operatori del 118 per accertamenti in ospedale, il rider sbalzato sulla strada dall'impatto con una vettura che, uscendo da una stazione di servizio, si immetteva su via Malcangi. Intervenuta, oltre l'ambulanza, una pattuglia di agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.