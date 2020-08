Rinviato il pagamento della Tari: ecco le nuove scadenze

Si informano i gentili contribuenti che con delibere di Giunta Comunale nr. 83 del 12 giugno 2020 e nr. 115 del 27 luglio 2020 adottate ai sensi del vigente Regolamento comunale TARI, è stato disposto il rinvio del pagamento della Tari 2020 alle seguenti scadenze:1ª RATA entro il 30 settembre 20202ª RATA entro il 2 novembre 2020 (in quanto il giorno 31.10.2020 cade di sabato)3ª RATA entro il 30 novembre 20204ª RATA entro il 31 dicembre 2020con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 e la riapertura (fino al 31 agosto 2020) dei termini di presentazione delle istanze atte a richiedere le agevolazioni TARI per utenze domestiche di cui al Regolamento TARI (art. 25), al fine di dare la possibilità ad eventuali utenze domestiche non ammesse all'agevolazione esclusivamente per motivi temporali, di rientrare nel regime agevolativo, allargando quanto più possibile la platea degli agevolati ai sensi del vigente regolamento comunale, nonché in virtù della deliberazione ARERA 158/2020.