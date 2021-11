Riprendono le attività di sorveglianza e vigilanza ambientale sul territorio comunale

Riprendono da martedì 9 novembre le attività di vigilanza e sorveglianza ambientale sull'intero territorio comunale in materia di controllo del regolare conferimento dei rifiuti solidi urbani. A ricordarlo è l'assessore all'Ambiente, Raffaella Merra."Nelle prossime settimane – spiega l'assessore – sarà gradualmente ridotto il numero delle isole ecologiche mobili della raccolta differenziata presenti in città che passeranno da 4 a 2, con la soppressione dell'isola ecologica mobile di piazza Plebiscito dall'1 dicembre e di via Gisotti dall'1 gennaio. A ciò si aggiunga che ci avviciniamo ad un periodo dell'anno del tutto particolare, motivo per il quale vogliamo farci trovare pronti nelle azioni di contrasto ai fenomeni di illecito conferimento dei rifiuti solidi urbani, ricorrendo agli ispettori ambientali che opereranno in sinergia con le funzioni proprie del Comando della Polizia Locale. Il servizio, già in passato, ha fornito delle risposte importanti in termini di contrasto e prevenzione. Siamo convinti di ottenere una ulteriore risposta positiva in termini di efficacia del servizio e del perseguimento delle finalità prefissate".