Riqualificazione illuminazione pubblica, proseguono gli interventi

Prosegue l'intervento di riqualificazione del sistema di illuminazione pubblica della Città di Trani affidata alla società City Green Light nell'ambito del Servizio Luce 4 Consip che ha preso avvio lo scorso 1° marzo.I lavori in questi giorni stanno interessando le zone periferiche della città e il progetto prevede che la prima fase di intervento riguardi la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con sorgenti led di ultima generazione, per ottenere fin da subito risultati in termini di riparmio energetico. Oltre alla sostituzione degli apparecchi, l'azienda sta ripristinando i guasti della rete di illuminazione per garantirne il corretto funzionamento.Terminata la fase di sostituzione dei corpi illuminanti e l'adeguamento normativo verranno valutati in concerto con gli uffici tecnici comunali eventuali interventi ad ampliamento e potenziamento della rete di pubblica illuminazione.