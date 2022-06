Rissa della domenica sera in pieno centro con pestaggio a sangue

Di urla e botte questa mattina restavano solo delle tristi tracce di sangue sulle chianche del tratto di strada che collega via Lagalante a piazza della Libertà.Ieri sera sono dovuti intervenire i carabinieri del 118 per sedare la rissa che ha causato il ferimento di un giovane uomo che ha rifiutato l'intervento dell'ambulanza nonostante la perdita di sangue dall' arcata sopraccigliare. Lo stesso in seguito si sarebbe rivolto al pronto soccorso per la sutura della ferita.Le macchie di sangue sono state rimosse in mattinata dagli operai Amiu. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause e i soggetti coinvolti nella rissa.