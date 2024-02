Rissa e sparo in discoteca a Trani, stamattina apposti i sigilli

La ricostruzione dell'episodio

Sospesa la licenza per 15 giorni

La Questura di Barletta-Andria-Trani ha sospeso la licenza e apposto i sigilli alla discoteca di Trani teatro del ferimento a colpi d'arma da fuoco di una ragazza di sabato scorso.Alle ore 03.00 circa di sabato 10 febbraio, a Trani, Agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza, della Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di B.A.T., sono intervenuti presso una discoteca ubicata alla periferia cittadina, ove, verso le precedenti ore 02.45, una cliente era stata attinta da un colpo d'arma da fuoco, rimanendone lievemente ferita.Detta discoteca è stata, anche nel recente passato, teatro di vicende violente ed aggressioni ed in tale contesto di reiterati ed analoghi episodi - da ultimo, quello dello scorso 10 febbraio - la Polizia di Stato ha avviato mirati accertamenti, condotti dai competenti uffici di polizia amministrativa e di sicurezza, che sono culminati nell'emissione, ieri, 14 febbraio, da parte della Questura di B.A.T., di un'ordinanza del Questore, emessa ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., con la quale è stata disposta la sospensione della licenza amministrativa di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Trani a svolgere piccoli intrattenimenti musicali. La durata della sospensione irrogata dal Questore di B.A.T. avrà una durata di 15 giorni.Nello stesso tempo, è stata già irrogata al suddetto titolare la sanzione di € 1666,00 per un operatore della sicurezza non in regola, poichè è stato impiegato personale addetto senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni allo svolgimento di tale tipo di attività.La Polizia di Stato ha, altresì, richiesto al Comune di Trani l'urgente emissione di un'ordinanza dirigenziale comunale che disponga la revoca della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. a carico di detto titolare della struttura d'intrattenimento.Sempre sul fronte delle attività di polizia amministrativa, stamane, Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all'Sul fronte investigativo, a seguito del ferimento della giovane, i suddetti Uffici della Polizia di Stato della provincia di B.A.T., hanno avviato immediate investigazioni, in corso di svolgimento, con il coordinamento della competente Autorità Giudiziaria.