Ristoranti aperti, il giorno della ripartenza a Trani

ggi è un giorno speciale per il, a Trani così come in tutta la Puglia. Dopo le lunghe settimane trascorse tra zona rossa e zona arancione, da oggi con l'avvio dellapossono ripartire anche tutte quelle attività ferme a causa delle restrizioni anti Covid, come il comparto della ristorazione.Abbiamo raccolto il parere a caldo di tre ristoratori di Trani:(Casa Sgarra),(Gallo Restaurant),(Le lampare al fortino).