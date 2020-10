Ritornano "Le pagelle" di Traniviva

Ritorna uno degli appuntamenti più amati dai lettori del nostro portale web d'informazione: "Le pagelle" di Traniviva. La rubrica che avrà cadenza settimanale e sarà pubblicata ogni giovedì sarà curata da una "new entry" della nostra Redazione: la giornalista Lucia De Mari.La De Mari, non ha probabilmente bisogno di presentazioni, ma per ripercorrere molto brevemente la sua carriera è giornalista storica del nostro territorio, può vantare tra le collaborazioni più importanti Telesveva, "La Gazzetta del Mezzogiorno" e Radio24 (del Sole24Ore), ed attualmente giornalista presso la nostra testata.La rubrica "Le Pagelle", nasce da un'idea del fondatore del circuito Viva, Alessandro Bove, e dello storico direttore Biagio Fanelli, per poi passare alla penna del collega Giovanni Ronco.Ad essere "valutati" dalla collega, saranno personaggi, vicende e fatti della nostra città (i politici sono sempre sotto la lente d'ingrandimento), pronti a ricevere ogni sette giorni la temuta pagella. Bella o brutta: si vedrà.