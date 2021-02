Rocambolesco incidente in via Malcangi

Non erano ancora le 22 ma le vie di Trani erano già quasi deserte quando un terribile incidente ha disseminato di tracce di sè il tratto di via Malcangi tra l'incrocio di via Zara e l'Agip, tratto bloccato per almeno due ore .In fase di sorpasso , una Audi ha toccato una Smart e di seguito, perdendo il controllo , ha colpito in pieno prima il palo della luce, poi il muretto che divide l' ex Circolo Unione dalla Stazione di servizio.Dal lampione nell' impatto con la audi è caduto giù il faro, esattamente sul parabrezza di una multipla.A vedere le condizioni dell'Audi, il parabrezza della Multipla , la strada tutta disseminata di vetri e il lampione piegato si stenta a credere che i conducenti siano tutti illesi. Quasi un miracolo, a detta dei presenti che intanto si erano dovuti fermare al blocco .Tamto spavento , quello sì, negli occhi dei conducenti , due dei quali giovani. Di un' ambulanza giunta sul posto non c'è stato bisogno mentre le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi rilievi per ricostruire questa dinamica a catena interrogando uno alla volta i soggetti coinvolti. Che per grazia o per fortuna stanotte torneranno sani e salvi a casa.