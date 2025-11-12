Rocco Cardilli
Rocco Cardilli
Attualità

Rocco Cardilli nominato segretario provinciale NPSI BAT

Lo comunica il Segretario Regionale del partito NPSI Puglia, Luigi De Mucci

Trani - mercoledì 12 novembre 2025 15.40 Comunicato Stampa
Di seguito si riporta la nota integrale del Segretario Regionale del partito NPSI Puglia, Luigi De Mucci sulla nomina di Rocco Cardilli come segretario provinciale NPSI BAT:

Questa mattina ho provveduto a nominare il dott. Rocco Cardilli segretario provinciale del Npsi per la provincia di Barletta Andria Trani. All'amico Rocco, commercialista e professionista affermato, il compito di riorganizzare il nostro partito nella sesta provincia pugliese. Siamo certi che il suo entusiasmo e la sua determinazione saranno fondamentali per rilanciare i socialisti riformisti della sesta provincia pugliese in vista degli appuntamenti elettorali prossimi e futuri.
Non possiamo declinare ad altri le responsabilità del domani e siamo in campo per riaffermare quella politica, molto spesso lontana dai problemi della gente, che sappia coniugare i bisogni ed i meriti dei cittadini.

