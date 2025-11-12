Rocco Cardilli nominato segretario provinciale NPSI BAT

Questa mattina ho provveduto a nominare il dott. Rocco Cardilli segretario provinciale del Npsi per la provincia di Barletta Andria Trani. All'amico Rocco, commercialista e professionista affermato, il compito di riorganizzare il nostro partito nella sesta provincia pugliese. Siamo certi che il suo entusiasmo e la sua determinazione saranno fondamentali per rilanciare i socialisti riformisti della sesta provincia pugliese in vista degli appuntamenti elettorali prossimi e futuri.

Non possiamo declinare ad altri le responsabilità del domani e siamo in campo per riaffermare quella politica, molto spesso lontana dai problemi della gente, che sappia coniugare i bisogni ed i meriti dei cittadini.