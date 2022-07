Romanticismo d'altri tempi a Trani: "Ti amooo!" dallo striscione di un aereoplano

Non c'è che dire, in tempi di social manifestazioni di questo genere scaldano il cuore e hanno il sapore di un'umanità che in tante situazioni ci sembra che sia perduta.Per la "Ely" stampata a lettere cubitali sullo striscione in coda all'aeroplano che da questa mattina continua a sorvolare il cielo di Trani una dichiarazione d'amore in grande stile, con tanto di appuntamento al 28 agosto alle 10:00: sarà un invito a nozze?Non sappiamo, ma ci sentiamo di suggerire a Eli di farci un pensierino, per quel 28 agosto, che di romantici di questo tipo pare ne siano rimasti davvero in pochi.Qualcuno ha ipotizzato che la costosissima dedica sia indirizzata a una celebrità che da ieri è a Trani, e che Ely quindi non sia altri che Elisabetta Gregoraci.Non ci è dato sapere neanche questo: intanto ci piace sognare che la esosa dichiarazione sia l'inizio di una nuova bella famiglia trenese.