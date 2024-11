Rosanna Nenna: "Le segnalazioni sulle barriere architettoniche funzionano, presto nuove rampe a Trani"

"Come promotrice "OCABA", fresca di nomina e come cittadina, diretta interessata e portatrice delle istanze delle persone diversamente abili, non posso che essere felice e fiera di un provvedimento che prevede un intervento importante da parte dell'Amministrazione comunale da destinarsi all'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di alcune rampe in città. In questi mesi abbiamo raccolto e trasmesso tantissime segnalazioni e criticità pervenute alla mail istituzionale della sottoscritta, a testimonianza dell'importanza dell'ente che rappresento, un vero e proprio filtro tra i cittadini e il governo cittadino. Alcune di queste richieste sono state già accolte e soddisfatte, per altre bisogna pazientare ancora. Quello che è certo e che questa azione amministrativa ci spingerà ad agire ancora con maggiore determinazione verso gli obiettivi scritti nero su bianco nel PEBA. Ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto per il lavoro svolto e vi ricordo che per qualsiasi segnalazione o richiesta potete contattarmi tramite questa mail: promotore.ocaba@gmail.com"