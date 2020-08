Rubata la bicicletta a nonno Vincenzo, il volontario che ridipinge le insegne delle strade

Per l'anziano signore rappresenta l'unico mezzo per spostarsi in città

Forse lo scherzo di qualche stupido o forse la disperazione hanno portato a rubare la bicicletta di nonno Vincenzo. Per chi non ricorda quest'uomo , è stato colui che ha pitturato le fontane per l'acqua potabile presenti in città, le panchine all'interno della villa comunale e anche la manutenzione con il ripasso delle antiche lettere, della epigrafe commemorativa posta all'ingresso dei due collettori alluvionali di via Torrente Antico.Dopo tutto questo prodigarsi per Trani, nella giornata di ieri, qualcuno, nell'area del lido Mongelli, lo ha derubato della sua bici, un oggetto di poco valore economico, ma di enorme valore affettivo. Chiediamo a chi ha fatto questo gesto di far ritrovare la bicicletta a nonno Vincenzo.