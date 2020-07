Denominazioni vie tranesi: scovato il "benefattore"

4 foto Vincenzo e le insegne delle vie della città

Lui è Vincenzo, un nostro concittadino che di mestiere fa l'imbianchino. È uno che nel secolo scorso avrebbero chiamato, così come sui libri di storia, un appartenente alla classe operaia, quella vera, umile, semplice. Il suo viso schietto e bruciato dal sole tradisce gli anni della "fatica", come si diceva una volta e dei sacrifici fatti. L'ho conosciuto quando negli anni scorsi cominciai a lavorare come docente presso l'istituto dei padri Rogazionisti, ora Centro educativo Antoniano ed il nostro Vincenzo lavorava per ore senza mai fermarsi per imbiancare ogni anno le pareti della struttura.Ora abbiamo deciso di portarlo agli onori della cronaca perché nei mesi scorsi, prima che scoppiasse l'emergenza Covid, Vincenzo aveva deciso di offrire alla città la sua manodopera, in modo volontario, quindi "benefattore" in questo senso, per ridipingere le insegne delle vie cittadine, che ormai erano completamente sbiadite e scolorite, per via degli agenti climatici. Il nostro Vincenzo, come documentano le foto, si è messo all'opera con scaletta e pennelli ed ecco, come molti di voi avranno potuto rendersi conto, che le insegne delle nostre vie centrali hanno recuperato nitidezza ed antico splendore. Grazie Vincenzo, a nome di tutti i tranesi.