Rubato il presepe dal "Giardino di Elisa" sul lungomare. La mamma "Vergogna, fate schifo!"

Esattamente un anno fa, tra tante lacrime di dolore e amore, fu inaugurato questo giardino affacciato sul mare dedicato a Elisa, che a soli 14 anni morì in un tragico incidente stradale, un giardino che avesse il sapore della vita che continua, dell'infinito che il mare e il cielo evocano . Quest'anno in quel giardino, già oltraggiato la scorsa estate da un furto di piantine fiorite, è stato collocato un piccolo presepe, il vero simbolo, per chi ha il dono della fede, dell'Amore di Dio, ma anche per tutti simbolo di Amore fatto di semplicità, valori buoni, accoglienza: nelle fotografie pubblicate dalla mamma di Elisa attraverso i social quella piccola capanna è vuota , svuotata dei suoi personaggi , di ciò che rappresentano ma anche semplicemente della cura e dell'amore per un luogo che ricorda una bambina che manca terribilmente alla sua famiglia e ai suoi cari, nel secondo Natale privato della sua presenza e che con quel presepe voleva segnare quasi il simbolo di un vincolo nei cuori.Un gesto ignobile del quale non abbiamo neanche voglia di ipotizzare colpevoli o ragioni o motivazioni, non c'è da sprecare parole, non basterebbero. È il solito discorso della "banalità del male" che nasce dalla mediocrità, dalla normalità. Sappiamo tutte queste cose ma non siamo capaci di evolvere. Anche se poi la stessa Hannah Harendt ha parlato di fede e speranza nel mondo, nonostante tutto . (e prima di lei Anna Frank).Ma gesti così, in un Natale oltretutto devastato da una guerra che colpisce tanto i bambini, feriscono profondamente - perché non vogliamo dire che uccidono - la speranza di un mondo migliore.Di seguito le parole dure e dolorose della mamma di Elisa, cui giunge un abbraccio, siamo certi, da tutta la comunità buona della città.Nuovamente, purtroppo, dobbiamo combattere con l'inciviltà e la pochezza di gente che senza criterio,senza coscienza e senza cuore... Ha pensato bene di RUBARE semplici personaggi di un piccolo presepe allestito al "giardino di Elisa" nonché mia figlia!Posso solo avere ribrezzo per un gesto così ignobile e vomitevole!Mettetevi una mano sul cuore e una sulle coscienza...ah no, dimenticavo che tanto queste parole a te,a voi a chiunque sia stato...sono parole sconosciute!!VERGOGNA,FATE SCHIFO