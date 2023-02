Rubinetti nuovi per le fontanine della villa comunale

E' tornata a zampillare in maniera regolare, senza sprechi e senza problemi, l'acqua dalle fontanine pubbliche che si trovano in villa Comunale, grazie ad una piccola ma importante donazione privata: i nuovi rubinetti, in sostituzione di quelli esistenti e praticamente in disuso (spesso oggetto anche di atti vandalici), sono stati infatti donati da Vincenzo, Gianfranco e Lorenzo de Rosa, imprenditori del settore e titolari della Termoidraulicashop di via sant'Annibale Maria di Francia, che opera nel commercio di materiale per impianti di climatizzazione, solare e termoidraulico."Alla luce della situazione precaria degli erogatori dell'acqua posizionati nelle tre fontane della villa comunale di Trani" hanno scritto in una missiva indirizzata al sindaco, i tre hanno chiesto "di poter donare al Comune tre nuovi rubinetti a zampillo in sostituzione di quelli esistenti, evitando così sprechi d'acqua". Richiesta accolta, lavoro eseguito, acqua che torna "fruibile" senza sprechi e altre...rotture.