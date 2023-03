Sabato al Gran Shopping di Molfetta i ragazzi di Work-Aut e Mingo

"

, alla vigilia della, ilospiterà sei operatori della cooperativadi Barletta per un'. I ragazzi saranno impegnati dalle 10.30 alle 12.30 nella promozione dellein piazza Ottagono, nel cuore della galleria commerciale, e per l'occasione presenteranno la mission e le attività della cooperativa sociale, distribuendo gadget e materiale informativo.Nel pomeriggio, invece, dalle 16.30 alle 18.30, faranno attività di accoglienza e assistenza in sala, sempre in piazza Ottagono, in occasione del talk (ore 17) moderato dal giornalistae con la partecipazione della presidente di Work-Aute dell'attore, che nel pluripremiato cortometraggio "Mica Scemo" interpreta Pin, un adulto autistico che conserva il suo essere bambino in un ritratto delicato e disarmante."Quella del 2 aprile è certamente una giornata di riflessione", sottolinea, direttore del centro commerciale, "ma noi crediamo che debba essere anche la giornata del fare. Non volevamo limitarci alla sensibilizzazione, ma volevamo fare di più e così abbiamo pensato di avviare una collaborazione con la cooperativa Work-Aut, che tanto sta facendo sul territorio per l'inserimento lavorativo di questi splendidi ragazzi. Il nostro obiettivo è riuscire ad offrire un'occasione stabile di lavoro a qualcuno di loro, coinvolgendo anche le attività che hanno sede nella nostra galleria".Accogliamo sempre con grande entusiasmo le occasioni di crescita e partecipazione sia a livello emotivo che umano", aggiunge il direttore marketing. "Pensiamo di aver dato prova di quanti pregiudizi possano essere abbattuti soltanto avvicinandosi e vivendo la quotidianità, tutti insieme. Ci auguriamo che questo possa essere solo il primo passo di una lunga e felice serie di iniziative che, nelle intenzioni della presidente Grimaldi e nelle nostre, non dovrebbe nemmeno far notizia ma essere pura e semplice prassi".Partecipare ad una vita piena e dignitosa significa sentirsi parte di una comunità", afferma, presidente di Work-Aut,e i ragazzi che hanno la possibilità di portare il proprio contributo ad una vita sociale e lavorativa, acquisisce non solo maggiore autostima, ma un doveroso e dignitoso riconoscimento umano e sociale. Per essere definita civile una società degna di questo nome deve essere inclusiva e offrire a tutti le giuste opportunità per esprimere al meglio il proprio potenziale".A nome mio e di tutte le famiglie ringraziamo il Gran Shopping Molfetta", aggiunge Grimaldi. "Abbiamo riscontrato una grande sensibilità verso i problemi delle famiglie di ragazzi autistici. Siamo certi che la giornata del 1° aprile segnerà l'inizio di una proficua collaborazione. Abbiamo bisogno di aziende sensibili pronte a dare occasioni ai nostri ragazzi, che finora hanno sempre dimostrato di avere le carte in regola per entrare nel mondo del lavoro ed anche un grandissimo entusiasmo".In occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dellautismo il Gran Shopping Molfetta lancerà anche la campagna "", promossa dal gruppo