Salvatore Colella è il nuovo Comandante della Guardia di Finanza di Trani

Il Tenente Salvatore Colella è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Trani. L'ufficiale prende il posto del Capitano Giorgio Di Giovanni che lascia Trani dopo quattro anni di intenso lavoro, per ricoprire un prestigioso incarico presso il Gruppo di Fiumicino.Il nuovo Comandante di Trani, 25 anni, si è arruolato nell'ottobre 2017, frequentando l'Accademia della Guardia di Finanza.Laureato in "Giurisprudenza", il Tenente proviene dalla Compagnia di Gallarate, dove ha ricoperto l'incarico di Comandante della Sezione Operativa Volante.Nel suo intervento di saluto, il Tenente Colella ha ringraziato i vertici "per la fiducia accordatagli nel conferimento del nuovo prestigioso incarico", assicurando il massimo impegno a dirigere il Reparto con un'azione di comando efficace ed equilibrata, sempre attenta alle esigenze della collettività, a garanzia della libertà economico-finanziaria e al servizio dei cittadini.Il passaggio delle consegne è stato sancito con la presentazione dei due Ufficiali al Comandante Provinciale di Barletta-Andria-Trani – Tenente Colonnello Giuseppe Bifero, che ha ringraziato il Capitano Di Giovanni per l'attività svolta nel periodo di comando, fruttuosa di importanti risultati in numerose attività di servizio, rivolgendo un augurio di "buon lavoro" nel nuovo incarico al Tenente Salvatore Colella.