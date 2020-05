Sanificazione e disinfestazione, il sindaco: «Abbiamo deciso di rendere più efficaci le attività»

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, Amiu Trani ha svolto un ruolo determinante con ciclici e puntuali interventi che hanno interessato l'intero territorio comunale. La città è costantemente sanificata con una media di due passaggi settimanali da nord a sud in aggiunta a tutti i servizi di igiene urbana che l'azienda con altrettanta puntualità sta svolgendo.Tenuto conto delle sempre più numerose segnalazioni, soprattutto nel periodo estivo, di infestazioni da blatte rilevate sia in edifici privati che in strutture pubbliche (fogne, pozzetti elettrici etc.) abbiamo deciso di strutturare un servizio più efficace. A fine aprile abbiamo organizzato una riunione organizzativa con Acquedotto Pugliese (soggetto gestore della fognatura cittadina) ed Amiu (soggetto gestore dei servizi di igiene urbana) ed alla quale hanno preso parte anche la responsabile del servizio sanitario della Asl BAT Patrizia Albrizio ed il rappresentante dell'Anaci Trani. L'obiettivo era quello di concordare interventi congiunti e mirati di sanificazione, derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione dell'intero territorio comunale.La riunione ha sortito gli esiti sperati. A partire da lunedì e fino al prossimo 10 giugno, Amiu ed Acquedotto pugliese effettueranno il primo ciclo di interventi sui tratti di rispettiva competenza uniformandosi nel percorso così da rendere più efficace l'attività. Attraverso ordinanza sindacale firmata oggi, tutti gli amministratori condominiali, nonché i proprietari dei singoli fabbricati o immobili non in condominio sono tenuti a provvedere alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili, uniformandosi quanto più possibile ai calendari così come predisposti e comunicati da Acquedotto Pugliese e AMIU Trani. Solo agendo tutti insieme riusciremo a ottenere un miglior contenimento dei casi di infestazione.