"Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione"

"Promesse disattese e silenzi imbarazzanti. La Provincia di Barletta-Andria-Trani merita rispetto e strutture all'altezza."Parte da qui l'affondo dicapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Trani e candidato al Consiglio regionale della Puglia, che punta dritto su uno dei temi più sentiti nel territorio: la sanità pubblica."Ci avevano promesso il rilancio, il famoso PTA, una sanità di prossimità efficiente e moderna — sottolinea Ferri — ma sono passati vent'anni, tra le stagioni di Vendola ed Emiliano, e quelle promesse sono rimaste carta straccia. Intanto le famiglie della sesta Provincia sono costrette a spostarsi per qualsiasi urgenza e città come Trani sono rimaste senza un presidio degno di questo nome."Ferri allarga lo sguardo all'intera provincia:"La Barletta-Andria-Trani è diventata la cenerentola della sanità pugliese. Abbiamo medici di valore e reparti di eccellenza, ma le strutture sono inadeguate, i servizi disomogenei e le liste d'attesa interminabili. In questi anni chi ha rappresentato il nostro territorio in Regione non ha avuto la forza né la volontà di battersi davvero per i cittadini."Il candidato tranese mette poi a fuoco il caso emblematico della città di Trani, dove l'ospedale è stato chiuso nell'agosto 2016 con un protocollo firmato da Emiliano, Bottaro e il direttore dell'Asl Bt, per essere riconvertito in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA). "Ma — denuncia Ferri — dopo quasi dieci anni, quel PTA non è mai stato riconosciuto giuridicamente, né ha una pianta organica definita. Di fatto, è una struttura a metà: non è un ospedale, ma non è nemmeno un presidio funzionante. E i cittadini ne pagano ogni giorno le conseguenze."Oggi Trani, città di oltre 55.000 abitanti e meta turistica tutto l'anno, è priva perfino di un punto di primo soccorso realmente operativo. "Se è stato deciso che Trani debba avere un PTA, allora sia un PTA vero, aperto H24, con organigramma, personale e linee guida chiare. Basta delibere e tavoli tecnici: la sanità non è ideologia, ma concretezza", incalza Ferri.Infine, il candidato di Fratelli d'Italia lancia un appello ai cittadini della Sesta Provincia:"La salute è un diritto, non un favore. È tempo di pretendere rispetto per il nostro territorio. Non possiamo continuare a vedere milioni di euro spesi per ristrutturare ospedali che poi vengono chiusi, mentre a Trani si aspetta ancora un presidio funzionante. Dopo vent'anni di promesse mancate, la Puglia ha bisogno di voltare pagina: la nostra provincia non può più essere l'ultima ruota del carro."