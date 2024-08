Santa Jezza Festival, grande successo per l'ultima serata

Giunge al termine la V edizione del Santa Jezza Festival, la rassegna musicale prodotta dal Parco Santa Geffa nell'ambito del progetto Crea in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Trani e con la direzione artistica di Mimmo Campanale.Quattro appuntamenti che hanno visto il susseguirsi di professionisti nel campo artistico musicale. Un viaggio sonoro straordinario sotto il cielo stellato del Parco Santa Geffa, lontani dal caos cittadino, immersi nella natura e circondati da ulivi secolari. Un connubio perfetto tra musica di alto livello e quiete della campagna.Ci hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio The Cold Rats "Remembering Frank Zappa", Pasquale Stafano Trio in "Sparks", Nico Morelli Trio, Cecilia Barra & Lost Generation (s), Carolina Bubbico.Artisti che hanno allietato le calde serate estive al numeroso pubblico che ha partecipato a queste straordinarie performance.Ci teniamo a ringraziare il direttore artistico Mimmo Campanale che ha seguito ogni evento, partecipando anche attivamente suonando in alcune delle serate.Grazie anche a tutti i volontari e gli operatori del Parco Santa Geffa per il loro straordinario impegno e dedizione in tutte le serate, rendendo ancora più unico un posto che da sempre è punto di incontro e condivisione della città.Il Santa Jezza Festival si inserisce in quella lunga esperienza di rivalutazione dell'area archeologica di Santa Geffa, trasformata in un originale contenitore socio-culturale grazie all'impegno oramai ventennale promosso dall'Associazione Xiao Yan Rondine che Ride e dal mirabile impegno e lavoro dei suoi tanti soci-lavoratori e volontari.Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma.