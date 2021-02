Scatterà la zona gialla per la Puglia? Oggi il confronto sui dati

Dopo tre settimane di fila in zona arancione, per la Puglia si prospetta finalmente la possibilità del passaggio in zona gialla: l'indice Rt legato all'epidemia di Covid era già sceso sotto quota 1 nella scorsa settimana (0.95 per la precisione). Negli ultimi 7 giorni il numero dei contagi è rimasto pressoché costante, attorno a quota mille: un numero non basso ma che potrebbe comunque consentire il cambio di colore.Oggi sarà infatti il giorno del nuovo monitoraggio da parte della Cabina di Regia e di conseguenza al Ministero della Salute potrebbero essere decisi spostamenti tra le zone rosse (dalla scorsa settimana, nessuna), arancioni (sino ad ora Umbria, Puglia, Sicilia, Sardegna e provincia di Bolzano, che da stasera è in lockdown duro), e gialle. Di sicuro nessuna regione entrerà ancora nella nuova fascia bianca che accoglie i territori super virtuosi. Dalla settimana successiva però la Basilicata ci spera.Il passaggio in giallo non soddisferebbe il governatore Michele Emiliano che teme un calo di tensione e un futuro ritorno in zona arancione. "Anche se abbiamo le terapie intensive con posti liberi e posti di area medica abbastanza capienti - ha dichiarato in settimana - il regime della zona gialla in questo momento è sbagliato, pericoloso, e tutta l'Italia avrebbe dovuto rimanere in zona arancione. Perché altrimenti rischiamo che questa variante inglese, che sta per arrivare, acceleri di nuovo i contagi e provochi assieme alla riapertura delle scuole una terza ondata molto grave".Oggi, in ogni caso, conosceremo il colore della Puglia per la prossima settimana.