Schegge di teatro comico, nuovo spettacolo de Il carro dei guitti

Domenica 29 gennaio la compagnia teatrale del Carro dei Guitti APS porta in scena presso l'Auditorium della scuola media G.Bovio di Trani, "Schegge di teatro comico", uno spettacolo ideato da Giuseppe Francavilla, attore e regista teatrale ma anche autore di numerose opere. La regia è curata dal padre Mario Francavilla sulle scene insieme al figlio da trentacinque anni. Si riapre così la consueta rassegna teatrale "A teatro con i guitti" giunta all'undicesima edizione dopo gli anni in cui è stata sospesa per via del covid. "Ci consideriamo dei temerari, dice Giuseppe Francavilla, che continuano imperterriti nel fare vivere la magia del teatro in una città un cui son morte tutte le sale teatro". Tra gli altri appuntamenti: La patente e L uomo dal fiore in bocca di Pirandello (26 Febbraio), Roba da matti e Rivelazioni farse di Giuseppe e Mario Francavilla (26 Marzo), È Turnato Pulecenella, commedia napoletana di G.Francabilla (30 Aprile) e Don Chisciotte parodia di G.Francavilla.