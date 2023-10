Scontro fra auto e moto su via S. Annibale Maria di Francia

Un violento incidente fra un'auto ed una moto si è verificato questa mattina intorno alle 11 lungo la trafficatissima via S. Annibale Maria di Francia, proprio nei pressi dell'incrocio con via Mascagni e la basilica della Madonna di Fatima. Coinvolte sarebbero un'auto ed una moto, e pare ci siano anche dei feriti a causa dell'impatto, ma per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 e la Polizia Locale, anche per governare i rallentamenti del traffico su quella frequentatissima arteria stradale.Segiono aggiornamenti