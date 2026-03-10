prof.Giuseppe De Simone
prof.Giuseppe De Simone
Politica

Il prof. Giuseppe De Simone denuncia la mancanza di trasparenza per la scelta degli scrutatori per il referendum

A Trani scoppia la polemica sul metodo di nomina e rischio di discrezionalità politica

Trani - martedì 10 marzo 2026
In vista del referendum del 22 e 23 maggio 2025, il sistema adottato dalla Commissione Elettorale Comunale di Trani per la nomina degli scrutatori finisce al centro di una contestazione pubblica. A sollevare il caso è il prof. Giuseppe De Simone, presidente pro tempore del Circolo MCL di Trani, che in una nota denuncia la ridotta percentuale di sorteggio e la prevalenza di nomine discrezionali, chiedendo verifiche alla Prefettura della BAT e al Comune sulla trasparenza della procedura.
  • La nota stampa

In vista del referendum del 22 e 23 maggio 2025, il modello adottato dalla Commissione Elettorale Comunale di Trani per la nomina degli scrutatori appare profondamente discutibile e lesivo dei principi di trasparenza e imparzialità, rivelando tutte le contraddizioni di un sistema che dovrebbe garantire equità ai cittadini. Su un totale di 220 scrutatori necessari, solo 50 sono stati estratti a sorte, mentre 170 sono stati nominati direttamente dai membri della Commissione, senza che siano stati resi noti criteri oggettivi o trasparenti. Il sorteggio, ridotto a una percentuale simbolica del 23%, appare più un gesto formale che una reale garanzia di equità; la maggioranza degli incarichi, il 77%, resta affidata a decisioni discrezionali. Non si tratta di contestare la legalità della procedura, presa in considerazione dalla commissione formata dal Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, dai consiglieri comunali Cormio Patrizia, Cirillo Luigi e Corrao Felice nella seduta del 27/02/2026, quanto di denunciare la discrezionalità politica e l'assenza di trasparenza, elementi che rischiano di trasformare incarichi civici in strumenti di consenso, con il sospetto – neanche troppo velato – che il modello scelto possa favorire logiche di voto di scambio.
Questa pratica si discosta dalla prassi adottata in quasi tutti i Comuni pugliesi, dove il sorteggio pubblico integrale è la regola, spesso con priorità a disoccupati, studenti o categorie più svantaggiate, e con graduatorie di supplenti per garantire la copertura delle assenze. Numerosi consiglieri comunali, movimenti civici e associazioni locali hanno già espresso critiche analoghe: la procedura scelta a Trani non garantisce imparzialità e lascia spazio a percezioni, se non concreti rischi, di clientelismo. Non sono dunque il solo a ritenere discutibile questo modello. Ogni cittadino che si iscrive all'albo per svolgere l'incarico di scrutatore dovrebbe avere pari opportunità, senza che conoscenze personali, appartenenze politiche o raccomandazioni determinino chi verrà scelto. Quando prevale la discrezionalità, incarichi civici rischiano di trasformarsi in strumenti di consenso politico, con il sorteggio ridotto a mero atto simbolico e la maggioranza dei posti decisa "a tavolino".
Ho segnalato ufficialmente la questione alla Prefettura della BAT e al Comune di Trani, chiedendo verifiche sulla conformità della procedura alla normativa vigente e ai principi di trasparenza e imparzialità. In assenza di chiarimenti. La trasparenza non è una formalità e l'imparzialità non è un optional. A Trani, purtroppo, anche quest'anno la fiducia dei cittadini viene messa alla prova dalle discrezionalità politiche, con il sorteggio ridotto a formalità e la maggioranza degli incarichi affidata a chi decide chi sale sulla "giostra" e chi no. Prof. Giuseppe De Simone Presidente p.t. Circolo MCL Trani

  • Referendum
Altri contenuti a tema
Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No Referendum Costituzionale 2026: dibattito pubblico a Trani tra le ragioni del Sì e del No Il 13 marzo alla Biblioteca un incontro di confronto con magistrati, docenti universitari e avvocati in vista del voto del 22 e 23 marzo
Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì” Eventi e cultura Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì” Partecipano alti esponenti della giurisdizione italiana
Referendum 26, info su voto assistito, accompagnamento ai seggi e rilascio certificazioni mediche Enti locali Referendum 26, info su voto assistito, accompagnamento ai seggi e rilascio certificazioni mediche Tutto quello che c'è da sapere per usufurire dei servizi
Referendum giustizia, domani un incontro sulle "Ragioni del Sì" a Trani Referendum giustizia, domani un incontro sulle "Ragioni del Sì" a Trani Appuntamento organizzato da Forza Italia
Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo Eventi e cultura Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo Il magistrato, sostenitore del no al referendum, invitato dall’associazione "Etica&Politica" e dal "Comitato cittadino per il NO"
Tessere elettorali: ritiro per nuovi iscritti e rilascio duplicati Attualità Tessere elettorali: ritiro per nuovi iscritti e rilascio duplicati Invito dell’Ufficio Elettorale ai neoelettori e a chi ha tessera esaurita, deteriorata, smarrita o rubata: gli orari
Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale Attualità Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale Apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo
Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede Enti locali Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede Gli elettori potranno usufruire di tariffe agevolate
Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
10 marzo 2026 Trani, De Feudis boccia il decennio Bottaro: «Amministrare l’esistente non significa governare il futuro»
Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
10 marzo 2026 Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23
“Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
10 marzo 2026 “Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET
L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
10 marzo 2026 L’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” protagonista del progetto Erasmus+
Il Trani scrive la storia e vola in Belgio per l'Identity Cup
9 marzo 2026 Il Trani scrive la storia e vola in Belgio per l'Identity Cup
Un tranese tra i leader globali dell'innovazione
9 marzo 2026 Un tranese tra i leader globali dell'innovazione
Si è aperta ieri la seconda edizione della rassegna “Un tè classico” a Palazzo delle Arti “Beltrani”
9 marzo 2026 Si è aperta ieri la seconda edizione della rassegna “Un tè classico” a Palazzo delle Arti “Beltrani”
Ultim'ora: Amet S.p.A., si dimette l’amministratore delegato avv.Antonio Di Pace
9 marzo 2026 Ultim'ora: Amet S.p.A., si dimette l’amministratore delegato avv.Antonio Di Pace
Incidente su Corso Vittorio Emanuele: feriti due giovani, non sono gravi
9 marzo 2026 Incidente su Corso Vittorio Emanuele: feriti due giovani, non sono gravi
Nuoto Master, trionfa la Sport and Events Piscine Dipalma di Trani: terzo titolo regionale consecutivo
9 marzo 2026 Nuoto Master, trionfa la Sport and Events Piscine Dipalma di Trani: terzo titolo regionale consecutivo
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.