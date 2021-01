Scuola Baldassarre: lezioni sospese oggi per un caso Covid

Il dirigente scolastico del plesso Ettore Baldassarre, dott. Marco Galliano ha provveduto nella serata di ieri a comunicare alle autorità cittadine, alle famiglie degli alunni e al personale ATA la sospensione delle attività didattiche in presenza pere a distanza per la sanificazione dei locali del plesso scolastico.Nella serata di ieri la scuola aveva ricevuto comunicazione della positività COVID-19 di un alunno frequentante in presenza.Sentiti il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale gli alunni frequentanti in presenza e i docenti della stessa classe dell'alunno risultato positivo sono statiposti in quarantena fiduciariaNella giornata di oggi verranno fornite le informazioni in merito alla ripresa delle attività didattiche.