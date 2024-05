Scuola Dell'Olio, giunto a conclusione il progetto "Un anno da favola"

È giunto a conclusione il progetto "Un anno da favola", un bellissimo viaggio che i piccoli alunni delle sezioni C-D-E della scuola dell'infanzia "Dell'Olio" hanno fatto in compagnia del famoso racconto letterario "Il Piccolo Principe".Guidati dalle docenti Lotito, Riccardo, Timberio, Camporeale, Puca, Zito e coordinati dalla compagnia teatrale "Room to Play", i bambini hanno affrontato durante tutto l'anno scolastico vari temi quali l'amicizia, la conoscenza di sé e delle proprie emozioni; hanno vissuto esperienze finalizzate a comprendere il valore del "prendersi cura" sia di se stessi, inteso come riconoscimento della propria originalità, sia degli altri, inteso come attenzione, apertura, disponibilità alla relazione.Hanno imparato ad aver cura di qualcosa o di qualcuno, ad apprezzare ciò che già si ha, a riconoscere il valore dell'amicizia ed a chiedere scusa al momento giusto.Il Piccolo Principe rappresenta tutto questo ed è arrivato dritto dritto al cuore dei bambini, ai quali è stato trasmesso anche un segreto: "L'essenziale è invisibile agli occhi", una sorta di formula magica per stringere relazioni sociali forti e durature nel tempo.La manifestazione finale, che si è tenuta nell'Aula Magna del 1° C.D. "De Amicis" alla presenza dei genitori e del Dirigente Scolastico, ha regalato un momento di grande divertimento ma, allo stesso tempo, ha fatto anche riflettere, come solo i bambini sanno fare, sulla lezione del vero Amore verso l'altro che il Principe e la rosa ci hanno lasciato.