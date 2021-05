Scuola maieutica all’I.I.S.S. “Aldo Moro, traguardo raggiunto  

All'I.I.S.S. Aldo Moro sono appena giunte a conclusione le attività del PON "Scuola Maieutica" costituite da moduli formativi di lingua madre "Scrib@arte", di matematica "Matematica per problemi", di inglese "Ready for FIRST", di francese "Prêt pour le DELF", di spagnolo "Listo para el DELE", di tedesco "Herzlich Willkommen".La precarietà vissuta in questo anno scolastico a causa della pandemia non ha spento l'entusiasmo che ha sempre contraddistinto l'Istituto Aldo Moro: dirigente, docenti interni, esperti esterni e studenti hanno ripreso e portato a termine un progetto PON fiore all'occhiello della didattica inclusiva, esperienziale ed orientativa.Le attività didattiche, svolte in modalità a distanza, sono state proposte con approcci innovativi, prediligendo la metodologia di tipo laboratoriale, puntando a rafforzare le competenze di base degli studenti, a compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, a garantire il riequilibrio territoriale e a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.Quattro i percorsi formativi dedicati al consolidamento ed approfondimento delle lingue straniera allo scopo di rispondere alla richiesta di adeguate competenze linguistiche sia nei corsi di studio universitari, sia nel mondo del lavoro. Una priorità dell'Istituto Aldo Moro che intende portare a sistema il ciclo di certificazioni nelle lingue straniere, offrire una opportunità unica agli studenti che, annualmente a partire dal secondo anno di studi, conseguono importanti certificazioni linguistiche dal livello A2 al livello B2/C1 riconosciute da tutte le università europee ed extraeuropee.Il modulo di lingua madre "Scrib@rte", inteso come laboratorio di scrittura creativa, è stato realizzato con l'ausilio di piattaforme di scrittura individuale e collaborativa online. Gli studenti si sono cimentati nell'ideazione di testi narrativi, poetici e riflessivi per poter esternare le proprie emozioni ed il proprio vissuto. L'attività di team working ha favorito il potenziamento del metodo critico, della pratica dell'autocorrezione, dello spirito collaborativo e dell'autostima.Il modulo dedicato alla matematica "Matematica per problemi" ha offerto agli studenti l'occasione di ampliare e approfondire conoscenze e abilità specifiche anche nell'ottica di scelte universitarie in ambito scientifico-matematico.Ad un bilancio conclusivo "Scuola maieutica" si è rilevata tale non solo nel nome ma anche nella realtà; infatti le molle propulsive delle attività di ciascun corso sono stati gli stessi corsisti con il loro desiderio di conoscere e con la loro attiva e assidua partecipazione.E' stata una sfida impegnativa ma ricca di soddisfazioni per le opportunità offerte agli studenti e alle famiglie, senza alcun esborso economico, grazie alla tenacia e allo spirito di comunità con cui l'Istituto Aldo Moro ha utilizzato i finanziamenti dell'Unione Europea.