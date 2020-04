Scuole: in arrivo tablet e pc per ragazzi bisognosi

La notizia circola negli ambienti scolastici da giorni: le scuole hanno ricevuto dal Miur i fondi per l'acquisto di tablet e pc per i ragazzi piu' bisognosi, per essere facilitati nel percorso della Didattica a distanza. In effetti, sin dall'inizio di questa brutta ed inaspettata avventura legata al Covid 19, alcuni studenti, spesso rimasti in silenzio e nell'ombra, a parte le canoniche segnalazioni riservate come " ragazzi in difficolta' ", si erano subito trovati indietro rispetto ad altri. Questo ha spinto molti docenti come il sottoscritto, ad adottare un profilo, un percorso, molto " soft ", pur cominciando ad utilizzare le varie piattaforme ed i vari strumenti della Didattica a distanza. Nessun alunno doveva rimanere indietro.Ora, tra l'iniziativa dei giga gratis e questi tablet e pc acquistabili dalle scuole per essere ceduti in comodato a tutti coloro che hanno diritto alle "agevolazioni" e al ritiro di questi ultimi, gli studenti potranno ricevere questo importante aiuto per terminare l'anno scolastico in serenita'. La cessione è, ribadiamo, in comodato d'uso e il supporto digitale dovrà essere reso alle scuole al termine del percorso scolastico.Questi fondi sono solo utilizzabili per l'emergenza in atto.