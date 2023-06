Se quel Cantico affascina sempre i ragazzi

Far riscoprire ad un gruppo di giovani studenti, selezionati tra le scuole Baldassarre e Bovio- Giustina Rocca, il piacere e la profondità del Cantico delle creature di San Francesco. Rimasto sempre e comunque un pilastro delle origini della letteratura italiana e costante punto di riferimento negli attuali programmi scolastici da parte di docenti a loro volta ancora sensibili al messaggio francescano, il Cantico è stato protagonista di una serata di elevato spessore culturale e spirituale a Palazzo Beltrani. L'evento, organizzato lo scorso 3 giugno dalla Zona Pastorale "San Nicola il Pellegrino", dal Comitato Feste Patronali di Trani e dalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino con la "supervisione" dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie, ha avuto come ospite molto apprezzato per le sue considerazioni e profondità di pensiero, il padre Francesco Neri, Frate Cappuccino (ofm) e Arcivescovo eletto dell'Arcidiocesi di Otranto.

Gli studenti che hanno partecipato all'iniziativa, supportata dai docenti di religione delle scuole tranesi, hanno riletto il Cantico delle Creature, esaltandone il valore poetico e quello spirituale sotto la guida dell'Arcivescovo p. Francesco, che non ha lesinato spunti di riflessione, indicazioni sui valori espressi dal capolavoro francescano.