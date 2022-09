Seconda giornata di Dialoghi, tra gli ospiti più attesi Ermal Meta

giovedì 22 settembre

Piazza Quercia

Palazzo San Giorgio

Biblioteca Comunale G. Bovio

Ore 11.30 – Al via il workshop "PCTO: Partecipare, Convivere, Trasformare, Orientare" a cura della Fondazione Vincenzo Casillo. Con la partecipazione di Cardenia Casillo, Simona Ferrante, Adriana Latti e Giulia Romagnolo.

Circolo del Cinema Dino Risi

DIALOGHI OFF

La seconda giornata dei Dialoghi inizia ancora una volta da Palazzo San Giorgio con il primo appuntamento organizzato dalla. E si concluderà in piazza Quercia (ore 21.45) con la prima serie deiche ospiteràcon il suo primo romanzo "Domani e per sempre".Ecco l'agenda dei principali appuntamenti diai Dialoghi, suddivisi per luogo:Ore 18.30 –Le antiche chiese italiane, con la loro quiete secolare rigenerante possono essere invece inaccessibili, saccheggiate, pericolanti, trasformate in attrazioni turistiche a pagamento. Oggi non sappiamo cosa farcene di tutto questo bene pubblico: mancano visione, prospettiva, ispirazione. Possiamo decidere di farle rivivere per aiutarci a vivere in un altro modo? Una opportunità per costruire un futuro diverso: umano. Ne parlano: il vescovo della diocesi di Trani-Barletta-Andria,, lo storico dell'arte e saggista(in collegamento) e il giornalista di Avvenire,Ore 19.40 –Con, giornalista editor di innovazione a Nova24 e Il Sole24Ore;, visiting professor Università di Bologna, già Senior Advisor per l'Innovazione per l'Amministrazione Obama; il giornalista, corrispondente de Il Sole 24 Ore.Ore 20.45 – Dialogo "". Con la partecipazione del Rettore dell'Università LUISS Guido Carli,il giornalista del Corriere della Sera,Regional Manager Sud UniCredit e il giornalista della TGR PugliaOre 21.45 –con. Presenta e conduce, giornalista Bonculture.Ermal Meta è cantante, autore, polistrumentista e produttore musicale albanese, naturalizzato italiano. Nel 2016 pubblica il suo primo album da solista, a cui ne seguono altri tre certificati con cinque dischi d'oro e sei di platino. Vince nel 2018 al Festival di Sanremo con "Non Mi Avete Fatto Niente" cantato in coppia con Fabrizio Moro, con il quale ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest a Lisbona.pubblicato per La Nave di Teseo è il suo esordio letterario.Ore 10 – Il primo evento della Fondazione Treccani Cultura chiama il giornalista e scrittorea confrontarsi sullaL'immaginario collettivo presenta la mafia come una malattia contagiosa che attacca un corpo sano. Ma è plausibile un'altra lettura? Che la sua diffusione sia in realtà favorita da un contesto sociale già permeato o permeabile da forme criminali di gestione della sfera politica e imprenditoriale per il radicamento delle organizzazioni mafiose nell'economia legale?Ore 16.50 –. Conpartecipano le studentesse e gli studenti degli Istituti scolastici superiori di Trani. A cura dell'Che cosa hanno da dire i grandi autori da Swift a London, da Shelley a Bradbury, da Stevenson a Levi sulla complessità dei nostri giorni? E come la racconterebbero? Quali messaggi trasmetterebbero e attraverso quali canali comunicativi? Rimettiamo in scena gli intramontabili perché "Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire" (I. Calvino).Ore 20.30 –. Dialogo a cura di Repubblica-Bari con chi ha scelto di restare in Puglia e sta costruendo un mondo nuovo (start up, ecologisti, intellettuali). ConCosa significa in un mondo complesso e in continua evoluzione orientarsi nella scelta del proprio futuro? StartNet Youth, l'organo giovanile della rete StartNet network transizione scuola-lavoro, propone delle iniziative per migliorare l'orientamento con e per le/i giovani. Ma le nostre proposte non bastano. Vogliamo sentire tutte le voci di questo grande coro. Partecipa al nostro workshop, e costruisci con noi il PCTO del futuro.Ore 18.15 – Presentazione del lavoro di riordino dell'archivio fotografico comunale con. Interviene l'Assessora alle CultureOre 20 – "". Laci guida alla scoperta di un Pasolini inedito, la sua formazione spirituale e il rapporto con la Cittadella raccontato da testimoni autorevoli come il regista, critico cinematografico e presidente della commissione per il Centenario di PPP;, saggista e ricercatrice di storia dei rapporti tra cultura russa e italiana; il presidente della Pro Civitate Christiana(in collegamento);, giornalista di Avvenire.Ore 16.45 –Con"Ciak si ascolta" è una trasmissione andata in onda su Radiobombo dal novembre 2021 fino al luglio 2022, condotta da Nico Aurora e Lorenzo Procacci Leone, grazie al materiale messo a disposizione dagli archivi musicali del Circolo del cinema Dino Risi. L'idea era di ricostruire la storia del cinema attraverso le colonne sonore.Nella sezionedel programma (dal sito: www.idialoghiditrani.com ) un ricco cartellone dia cura delle associazioni cittadine, che scendono in campo per offrire nel tempo libero alcune occasioni di crescita personale e di aggregazione. Come il workshop sulla pratica conviviale della danza, che l'terrà presso la "Casa del Fare Assieme" (ex ospedale pediatrico) oppure il corso sull'orientamento professionale tenuto daorganizzato dallapresso la Biblioteca comunale (giovedì 22 ore 11.30). E poi letture su, a cura della sezione tranese della, un laboratorio di scrittura creativa a cura di, la storia della città di Trani raccontata da giovani cantastorie e musicisti, grazie all'. Infine, pillole utili per l'avvio di un'impresa cona cura della, e momenti di partecipazione civica come le tavole rotonde dell'per presentare alla cittadinanza i progetti per la città. Altri appuntamenti in programma sono organizzati dae ilInfine, anche quest'anno I Dialoghi di Trani offrono ala possibilità di frequentare gratuitamente ilorganizzato dallae tenuto dallo scrittoredal titolo "Scrivere di sé (e non sbagliare persona)" e della scrittrice